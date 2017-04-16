Убийство женщины в Витебске: бывший муж вынес из квартиры даже розетки

«Она была молодой, красивой и успешной женщиной. У нее была хорошая должность на прекрасной работе. Глядя на ее жизнь, никто со стороны не мог догадаться, что происходит у нее дома», — рассказала близкая знакомая жертвы.

По словам знакомых убитой витебчанки, Катерина (имя изменено), несмотря на то, что дома у нее были проблемы, всегда старалась выглядеть жизнерадостной.

«Несмотря ни на что, она старалась быть веселой»

Вечером 13 апреля в Витебске произошло жестокое убийство 40-летней женщины. Она скончалась на месте после пяти ножевых ранений. В убийстве подозревается бывший муж жертвы, которого задержали на следующее утро в Витебском районе. Расследование по данному делу проводит Следственный комитет.

По рассказам соседей, бывший муж постоянно угрожал, бил и преследовал женщину. Он вел себя настолько нагло и вызывающе, что об этом знали даже жильцы соседних домов.

«Помню, как он вынес из ее квартиры все, даже розетки с проводами выдернул из стен, пока несчастная была на работе. И это уже после развода», — поделилась подробностями отношений бывших супругов соседка убитой.

Домашний кошмар

Коллеги и знакомые видели синяки и побои. Соседи периодически слышали крики из квартиры. По их словам, Катерина им рассказывала, что обращалась в милицию по поводу противоправных действий своего экс-супруга.

«Несмотря на свои проблемы, Катя всегда оставалась веселой и старалась сохранять бодрость духа. Некоторое время после развода она жила с бывшим мужем в одной квартире, и это было для нее настоящим кошмаром», — вспоминает знакомая убитой.

«Ее бывший муж был стопроцентной сволочью, хоть книгу пиши. Ведь они уже давно развелись, и это не было переживанием от недавней потери любимой. Но он постоянно и систематически доставал Катю, угрожал, бил, — даже после официального развода. Он не давал ей и шага ступить. Катя в последнее время очень сильно похудела, но, несмотря ни на что, постепенно освобождалась от бывшего мужа. У нее была сильнейшая депрессия из-за него, но в то же время она говорила, что постепенно начинает жить заново. Он ей этой жизни не дал», — подытожила собеседница агентства.

Ранее официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова сообщала Sputnik, что по факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1, ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси. Подозреваемый находится под стражей.