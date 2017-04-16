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18:29 (мск), источник: 112.ua

В Запорожье горела жилая пятиэтажка

Причина пожара устанавливается.

Источник: 112.ua

В Запорожье произошел пожар в жилой пятиэтажке по ул. Магистральной. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 10:42 16 апреля. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в жилой комнате квартиры на четвертом этаже горят домашние вещи.

«Во время тушения пожара огнеборцы вывели из задымленного помещения двух человек и передали работникам медицинской помощи. После осмотра врачей спасенные от госпитализации отказались. Кроме этого, параллельно спасатели вывели на свежий воздух еще двух людей из квартир на 5-м этаже. Медицинская помощь эвакуированным также не понадобилась», — говорится в сообщении.

В 11:05 пожарные локализовали возгорание, а в 11:30 — полностью ликвидировали.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, в квартире проживает 71-летний мужчина с 39-летней сожительницей.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Напомним, в Полтавской обл. при пожаре в частном доме погиб мужчина.

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