В Запорожье горела жилая пятиэтажка

В Запорожье произошел пожар в жилой пятиэтажке по ул. Магистральной. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 10:42 16 апреля. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в жилой комнате квартиры на четвертом этаже горят домашние вещи.

«Во время тушения пожара огнеборцы вывели из задымленного помещения двух человек и передали работникам медицинской помощи. После осмотра врачей спасенные от госпитализации отказались. Кроме этого, параллельно спасатели вывели на свежий воздух еще двух людей из квартир на 5-м этаже. Медицинская помощь эвакуированным также не понадобилась», — говорится в сообщении.

В 11:05 пожарные локализовали возгорание, а в 11:30 — полностью ликвидировали.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, в квартире проживает 71-летний мужчина с 39-летней сожительницей.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Напомним, в Полтавской обл. при пожаре в частном доме погиб мужчина.