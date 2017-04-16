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20:15 (мск), источник: Комсомольская правда

ДТП в Башкирии: двое погибших, трое пострадавших, в том числе ребенок

Серьезная авария произошла в Чекмагушевском районе.

Страшное ДТП произошло сегодня, 16 апреля, в Чекмагушевском районе Башкирии. На 75-м километре дороги Кушнаренково — Бакалы столкнулись два автомобиля.

Как сообщает в своем блоге Динар Гильмутдинов, водитель ВАЗ-2105 не уступил дорогу «Шевроле Ниве», которая ехала прямо и имела преимущество. В результате две легковушки столкнулись лоб-в-лоб. Трагедия произошла днем, в 13 часов 10 минут, при хорошей видимости.

На месте аварии погибли водитель ВАЗ, 64-летний житель Иглинского района, а также его 51-летний пассажир. В больницу срочно доставили 32-летнего водителя «Нивы» и его 5-летнего сына. В салоне «Жигулей» также находилась 92-летняя женщина, ее также госпитализировали с травмами.

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