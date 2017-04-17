В Уфе грабитель в темных очках ограбил салон связи на «Госцирке»
Молодому человеку на вид около 15 лет.
Молодому человеку на вид около 15 лет.
16 апреля около пяти часов вечера в дежурную часть полиции поступил сигнал из салона сотовой связи на остановке «Госцирк». Как сообщает
Полиция уже ищет злоумышленника. На дело он пошел в темных очках, на вид парню около 15−16 лет, худой, волосы короткие. Был одет в зеленую куртку и черные брюки.
Очевидцев и свидетелей просят обратиться в ближайшее отделение полиции по телефону 02.