В Уфе грабитель в темных очках ограбил салон связи на «Госцирке»

16 апреля около пяти часов вечера в дежурную часть полиции поступил сигнал из салона сотовой связи на остановке «Госцирк». Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, неизвестный молодой человек, вооруженный неустановленным оружием, забрал из кассы деньги и скрылся с места преступления.

Полиция уже ищет злоумышленника. На дело он пошел в темных очках, на вид парню около 15−16 лет, худой, волосы короткие. Был одет в зеленую куртку и черные брюки.

Очевидцев и свидетелей просят обратиться в ближайшее отделение полиции по телефону 02.