На метромосту в Омске произошло мощное ДТП с пострадавшим
В воскресенье, 16 апреля, вечером на мосту имени «60 лет Победы» (метромост) произошло мощно ДТП. О силе удара говорят фотографии очевидцев. На кадрах видно перевернутую машину.
В воскресенье, 16 апреля, вечером на мосту имени «60 лет Победы» (метромост) произошло мощно ДТП. О силе удара говорят фотографии очевидцев. На кадрах видно перевернутую машину.
Подробности пока неизвестны. Предварительно известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.