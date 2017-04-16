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20:59 (мск), источник: СуперОмск

На метромосту в Омске произошло мощное ДТП с пострадавшим

В воскресенье, 16 апреля, вечером на мосту имени «60 лет Победы» (метромост) произошло мощно ДТП. О силе удара говорят фотографии очевидцев. На кадрах видно перевернутую машину.

Подробности пока неизвестны. Предварительно известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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