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20:51 (мск), источник: Informburo.kz

Женщина, обнаруженная мёртвой во время эвакуации, не является жертвой паводка — КЧС

Согласно заключению судмедэкспертов, женщина умерла от острой сердечной недостаточности.

Источник: Informburo.kz

Во время эвакуации жителей села Сандыктау Сандыктауского района Акмолинской области в одном из домов по улице Набережная обнаружен труп женщины, сообщается на сайте КЧС МВД РК.

По словам официального представителя ведомства Руслана Иманкулова, умершая не является жертвой паводка. Эту информацию подтвердили в ДВД Акмолинской области.

«Жительница села Сандыктау, 1958 года рождения, была обнаружена у себя в доме. Заключение эксперта — острая сердечная недостаточность. При жизни злоупотребляла спиртными напитками», — прокомментировала руководитель пресс-службы ДВД Акмолинской области Гульнара Пинчук.

16 апреля в результате повышения уровня воды в реке Жабай на улице Заречная произошло подтопление семи домов и дворовых территорий. Эвакуировано 17 человек, из них пятеро детей.

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