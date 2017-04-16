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21:53 (мск), источник: РИА Новости

В аэропорту «Внуково» Boeing-737 выкатился с рулежной дорожки

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Самолет, выкатившийся с рулежной дорожки в столичном аэропорту «Внуково», не повлиял на работу воздушной гавани, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Источник: РИА Новости

Ранее СМИ сообщили, что пассажирский Boeing-737, прилетевший из Тбилиси, со 106 пассажирами и шестью членами экипажа на борту, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы «Внуково».

«Самолет выкатился с рулежной дорожки. Никто не пострадал. Сейчас воздушное судно эвакуируют», — сказали в пресс-службе.

На работе аэропорта данный инцидент не отразился, отметили там же.

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