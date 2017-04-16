В аэропорту «Внуково» Boeing-737 выкатился с рулежной дорожки
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Самолет, выкатившийся с рулежной дорожки в столичном аэропорту «Внуково», не повлиял на работу воздушной гавани, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Самолет, выкатившийся с рулежной дорожки в столичном аэропорту «Внуково», не повлиял на работу воздушной гавани, сообщили РИА Новости в
Ранее СМИ сообщили, что пассажирский Boeing-737, прилетевший из Тбилиси, со 106 пассажирами и шестью членами экипажа на борту, выкатился за пределы
«Самолет выкатился с рулежной дорожки. Никто не пострадал. Сейчас воздушное судно эвакуируют», — сказали в
На работе аэропорта данный инцидент не отразился, отметили там же.