В аэропорту «Внуково» Boeing-737 выкатился с рулежной дорожки

Ранее СМИ сообщили, что пассажирский Boeing-737, прилетевший из Тбилиси, со 106 пассажирами и шестью членами экипажа на борту, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы «Внуково».

«Самолет выкатился с рулежной дорожки. Никто не пострадал. Сейчас воздушное судно эвакуируют», — сказали в пресс-службе.

На работе аэропорта данный инцидент не отразился, отметили там же.