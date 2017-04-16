Скоростной поезд сбил мужчину на западе Москвы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Скоростной электропоезд «Ласточка» сбил мужчину на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В районе станции “Кунцево” скоростной поезд сбил мужчину. В результате происшествия он получил многочисленные ранения», — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в управлении, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Обстоятельства инцидента уточняются.