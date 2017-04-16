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16 апреля, источник: Informburo.kz

Автобус с детьми опрокинулся в кювет на затопленной дороге в Акмолинской области

ДТП произошло возле села Максимовка Сандыктауского района Акмолинской области.

Источник: Informburo.kz

Автобус, в котором находилось 15 человек, опрокинулся в кювет на затопленной дороге в Акмолинской области. Авария произошла возле села Максимовка Сандыктауского района, передаёт агентство «Интерфакс-Казахстан».

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«В автобусе находились 10 детей, они ехали из города Державинск в Кокшетау. К счастью, никто не пострадал. Детей разместили в местной школе, их должны забрать родители», — сообщил заместитель начальника департамента ЧС Акмолинской области Канат Доспаев.

По данным департамента по ЧС, 16 апреля река Жабай в Сандыктауском районе вышла из берегов. В результате в селе Сандыктау подтопило 58 домов, эвакуированы 329 человек, в селе Балкашино — 139 домов, эвакуированы 183 человека, в селе Максимовка — 11 домов, эвакуировано 15 человек. Вода в реке Жабай возле этих сёл поднялась выше критической отметки на метр и дошла в Балкашино до 4,5 метров. На ликвидации последствий паводков работают свыше 200 человек.

Из-за вышедшей из берегов реки Жабай эвакуированы жители города Атбасар Акмолинской области. Потоки воды в трёх местах пробили шлюз дамбы и подтопили дома рядом с мостом. Началась срочная эвакуация жителей порядка 200 домов, которые находятся на берегу реки в зоне подтопления.

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