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02:25 (мск), источник: РИА Новости

В колумбийском ночном клубе произошел взрыв, ранены не менее 37 человек

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. По меньшей мере 37 человек получили ранения в результате взрыва в ночном клубе в Колумбии, сообщает агентство RCN.

Источник: РИА Новости

По информации агентства, неизвестные бросили гранату в ночном клубе в городе Буга, где находились порядка 50 человек, а затем скрылись в неизвестном направлении. Как сообщается, все раненые были доставлены в местные больницы.

«Двое пациентов были успешно прооперированы, еще двое остаются в реанимации, их состояние оценивается как стабильное. Двое других пациентов были направлены в другие учреждения», — цитирует агентство врача скорой помощи больницы Хосе-де-Буга Сесара Гомеса.

По данным агентства, полиция устанавливает мотивы преступления.

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