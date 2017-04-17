В колумбийском ночном клубе произошел взрыв, ранены не менее 37 человек
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. По меньшей мере 37 человек получили ранения в результате взрыва в ночном клубе в Колумбии, сообщает агентство RCN.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. По меньшей мере 37 человек получили ранения в результате взрыва в ночном клубе в Колумбии, сообщает агентство RCN.
По информации агентства, неизвестные бросили гранату в ночном клубе в городе Буга, где находились порядка 50 человек, а затем скрылись в неизвестном направлении. Как сообщается, все раненые были доставлены в местные больницы.
«Двое пациентов были успешно прооперированы, еще двое остаются в реанимации, их состояние оценивается как стабильное. Двое других пациентов были направлены в другие учреждения», — цитирует агентство врача скорой помощи больницы
По данным агентства, полиция устанавливает мотивы преступления.