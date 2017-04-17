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02:33 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Четверо детей пострадали при пожаре в храме пророка Илии в центре столицы

В храме пророка Илии на ул. Ильинка в центре столицы возник пожар, пострадали четверо детей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

Источник: РИА "Новости"

«При пожаре в храме на ул. Ильинка, д. 3/8 пострадали четыре ребенка, они госпитализированы с отравлением продуктами горения. 10 человек эвакуировались», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по указанному адресу находится храм пророка Илии.

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В пресс-службе столичного управления МЧС, в свою очередь, уточнили, что в ходе тушения возгорания из здания по указанному адресу были спасены шесть человек, спасенные переданы медикам для осмотра. В пресс-службе МЧС также подтвердили наличие пострадавших, не уточнив их количество. «К сожалению, в результате пожара пострадали люди», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в здании по адресу: ул. Ильинка, д. 3/8, происходило загорание электрокабеля и обшивки в электрощите на общей площади около 5 кв. м. Пожарные ликвидировали возгорание.

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