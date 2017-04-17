Четверо детей пострадали при пожаре в храме пророка Илии в центре столицы

«При пожаре в храме на ул. Ильинка, д. 3/8 пострадали четыре ребенка, они госпитализированы с отравлением продуктами горения. 10 человек эвакуировались», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по указанному адресу находится храм пророка Илии.