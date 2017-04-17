Более 100 тысяч рублей похитил хабаровчанин
В Хабаровске из квартиры местного жителя украли 123 тысячи рублей. Выяснилось, что деньги похитил 32-летний мужчина. Всю сумму он успел потратить.
В Хабаровске из квартиры местного жителя украли 123 тысячи рублей. Выяснилось, что деньги похитил 32-летний мужчина. Всю сумму он успел потратить.
Ранее злоумышленник уже был судим за кражу и грабеж. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на