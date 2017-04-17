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03:18 (мск), источник: РИА Новости

Бывший худрук Приморского театра оперы и балета предстанет перед судом

ВЛАДИВОСТОК, 14 апр — РИА Новости. Бывший худрук Приморского театра оперы и балета Антон Лубченко предстанет перед судом по обвинению о злоупотреблении должностными полномочиями: бюджету края был причинен ущерб в 2,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморского края.

Источник: РИА Новости

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры, перед судом предстанет бывший худрук Приморского театра оперы и балета Антон Лубченко. По версии следствия, преступления совершены с декабря 2014 года по апрель 2015 года, когда фигурант являлся руководителем театра.

«Действуя умышленно, из корыстных побуждений и личной заинтересованности, вопреки интересам службы и возглавляемого им учреждения, он заключал фиктивные контракты, в том числе на оказание услуги по поставке светового оборудования. Кроме этого, на средства учреждения культуры под видом командировочных расходов он приобретал авиабилеты бизнес-класса для осуществления поездок в личных целях», — сообщает пресс-служба.

Как сообщает краевая прокуратура, бюджету края причинен ущерб в размере 2,5 миллиона рублей, в ходе расследования обвиняемый перечислил 686 тысяч рублей, чтобы покрыть ущерб.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.

С 1 января 2016 года Приморский театр оперы и балета официально стал филиалом Мариинского театра в Петербурге и стал называться Приморской сценой Мариинского театра во Владивостоке. Приморский театр открыли в 2013 году, за два года здесь представили ряд оперных спектаклей и балетных постановок, среди которых мировая премьера — «Повесть о настоящем человеке» Сергея Прокофьева.

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