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03:20 (мск), источник: Вести Приморье

Два жилых дома и автомобиль сгорели в Тернейском районе из-за палов травы

В результате пожара сгорело два жилых дома, одно нежилое строение, дворовые постройки, пилорама и один автомобиль. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров.

Два жилых дома, дворовые постройки и пилорама сгорели в посёлке Пластун Тернейского района 16 апреля. Причина пожара — неконтролируемый пал травы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации краевого департамента гражданской защиты, из-за пала травы вечером воскресенья возникло возгорание дворовых построек на территории населенного пункта.

«В результате пожара сгорело два жилых дома, одно нежилое строение, дворовые постройки, пилорама и один автомобиль. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Пожар тушили 26 человек и девять единиц техники, пострадавших от огня нет.

«Ночью пожар был потушен, ведется разбор конструкций и проливка территории», — уточнили в департаменте.

Сейчас решается вопрос о предоставлении нового жилья погорельцам и компенсации ущерба. Также устанавливаются граждане, по вине которых произошел пожар.

Кроме того, из-за палов в Ольгинском районе сгорело четыре столба линий электропередач, в результате без электроэнергии остались села Бровки и Щербаковка с населением 95 человек.

Как сообщили в департаменте энергетики Приморского края, электричество в Бровках этой ночью восстановлено, ремонт поврежденных ЛЭП в селе Щербаковка продолжается. В Артемовском городском округе в результате пожара повреждена опора ЛЭП, в результате чего без света 175 домов частного сектора, в которых проживает 525 человек. Восстановительные работы продолжаются.

Всего за минувшие сутки в крае потушено 28 пожаров на площади почти 450 гектаров в 18 муниципалитетах, в тушении было задействовано более 360 человек и 90 единиц техники.

Сейчас в Приморье действует 17 лесных пожаров, четыре локализованных, на площади более 220 гектаров.

Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор края Владимир Миклушевский.

Руководителям муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований, ГУ МЧС России по Приморскому краю — принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность. За нарушение закона гражданам и организациям грозит административная и уголовная ответственность. В первом случае штраф может составить до 50 тысяч рублей, во втором — до 200 тысяч рублей. Однако, если лесному хозяйству в результате пожара будет причинен значительный ущерб, в судебном порядке с виновника могут взыскать всю сумму ущерба.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлены более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2−399−999, единый телефон пожарных и спасателей — 101.

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