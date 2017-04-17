Дым от лесных пожаров накрыл Владивосток

Сейчас в Приморье леса горят в Хасанском и Ханкайском районах. Дым от этих пожаров ветер принёс во Владивосток. В Примгидромете прогнозируют, что дым рассеется в течение дня, как только усилится ветер.

Напомним, в середине марта в Приморье ввели особый противопожарный режим. С начала года в регионе зафиксировали 161 природный пожар на площади 10,3 тыс. га. Только накануне было потушено 13 лесных пожаров.



Ранее глава Минприроды РФ Сергей Донской выразил недовольство подготовкой Приморья к пожароопасному сезону и потребовал от губернатора проконтролировать ситуацию.

В 2016 году на Дальнем Востоке сгорело свыше 1 млн гектаров леса — в 4 раза больше, чем в предыдущем. В этом году в ДФО прогнозируют дальнейший рост природных пожаров.