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03:36 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Дым от лесных пожаров накрыл Владивосток

Дым от лесных пожаров в разных районах Приморья окутал Владивосток, сообщили «Интерфаксу» в Примгидромете.

Источник: ИТАР-ТАСС

Сейчас в Приморье леса горят в Хасанском и Ханкайском районах. Дым от этих пожаров ветер принёс во Владивосток. В Примгидромете прогнозируют, что дым рассеется в течение дня, как только усилится ветер.

Напомним, в середине марта в Приморье ввели особый противопожарный режим. С начала года в регионе зафиксировали 161 природный пожар на площади 10,3 тыс. га. Только накануне было потушено 13 лесных пожаров.

Ранее глава Минприроды РФ Сергей Донской выразил недовольство подготовкой Приморья к пожароопасному сезону и потребовал от губернатора проконтролировать ситуацию.

В 2016 году на Дальнем Востоке сгорело свыше 1 млн гектаров леса — в 4 раза больше, чем в предыдущем. В этом году в ДФО прогнозируют дальнейший рост природных пожаров.

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Дым от лесных пожаров накрыл Владивосток
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