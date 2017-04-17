Иностранца осудили за попытку дать взятку хабаровскому автоинспектору
В Хабаровске приезжего из Киргизии осудили за попытку дать взятку, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В Хабаровске приезжего из Киргизии осудили за попытку дать взятку, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Установлено, что в ноябре 2016 года фигурант сел за руль, будучи пьяным. Через некоторое время его машину остановил инспектор ДПС. Он пригласил фигуранта пройти в патрульный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении. Мужчина хотел избежать ответственности: он предложил инспектору взятку, положив две тысячи рублей между водительским и пассажирским сиденьем.
Служащий отказался от денег и сообщил об этом в полицию. В итоге иностранца оштрафовали на десять тысяч рублей.