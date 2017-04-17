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04:31 (мск), источник: ДЕЙТА

Следком проводит проверку по пьяному дебоширу во Владивостоке

Следком Приморья проводит проверку по факту хулиганства пьяного мужчины во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Сейчас установлено, что мужчина в ходе конфликта произвел выстрел в воздух из ружья. При этом кого-либо в этот момент в помещении не находилось, в том числе и сотрудников скорой медицинской помощи.

Обстоятельства выясняются, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение — сообщает СУ СК по Приморью.

Напомним, в дежурную часть УМВД России по Владивостоку поступило сообщение от бригады «Скорой помощи» об агрессивном мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытовой ссоры нанес ножевое ранение своей сожительнице и силой выгнал прибывших по вызову врачей.

Сотрудники Росгвардии были вынуждены применить в ответ табельное оружие. В результате скоротечной перестрелки никто не пострадал. В ходе переговоров полицейским удалось убедить злоумышленника прекратить стрельбу и добровольно сдаться. Нарушитель спокойствия — 51-летний местный житель — был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Михаил Грач.

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