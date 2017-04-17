Следком проводит проверку по пьяному дебоширу во Владивостоке
Следком Приморья проводит проверку по факту хулиганства пьяного мужчины во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Следком Приморья проводит проверку по факту хулиганства пьяного мужчины во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Сейчас установлено, что мужчина в ходе конфликта произвел выстрел в воздух из ружья. При этом
Обстоятельства выясняются, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение — сообщает СУ СК по Приморью.
Напомним, в дежурную часть УМВД России по Владивостоку поступило сообщение от бригады «Скорой помощи» об агрессивном мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытовой ссоры нанес ножевое ранение своей сожительнице и силой выгнал прибывших по вызову врачей.
Сотрудники Росгвардии были вынуждены применить в ответ табельное оружие. В результате скоротечной перестрелки никто не пострадал. В ходе переговоров полицейским удалось убедить злоумышленника прекратить стрельбу и добровольно сдаться. Нарушитель спокойствия — 51-летний местный житель — был доставлен в отдел полиции для разбирательства.
Михаил Грач.