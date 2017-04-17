В Березниках горело здание ДК Ленина

Пожар во дворце культуры имени Ленина произошел в Березниках в воскресенье, 16 апреля.

Как сообщили в МЧС, сообщение о происшествии поступило в 12.43. К месту ЧП выехали сотрудники экстренных служб, скорая помощь. Лишь спустя час — в 13.42 — пожарным удалось потушить огонь. Были задействованы 12 единиц техники и 30 человек личного состава.

Все сотрудники и посетители были эвакуированы, никто не пострадал.