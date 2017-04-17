Подросток, совершивший массовое ДТП во Владивостоке, был пьян — полиция

Владивосток, 17 апреля, PrimaMedia.

В крови 16-летнего подростка, который вечером 16 апреля повредил множество автомобилей, находясь за рулем чужого «Крауна», был обнаружен алкоголь. Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД России по Владивостоку, всего от его действий пострадали 11 машин.

16 апреля в 21.45 в Госавтоинспекцию города Владивостока поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома 29 по улице Анны Щетининой. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГИБДД установили, что 16-летний водитель автомашины Toyota Crown на узком участке внутридомовой территории совершил восемь ДТП с припаркованными вдоль дороги автомашинами. Никто не пострадал, но 11 автомобилей получили механические повреждения.

«Подросток имел признаки опьянения и был направлен на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови несовершеннолетнего. Сотрудниками ГИБДД составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Полиция установила, что подросток управлял автомашиной, принадлежащей жителю Приморья 1991 года рождения. Иномарка помещена на стоянку временного задержания.

«По данному факту инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку. Материалы проверки будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения о мерах воздействия на правонарушителя и его родителей. Родителям также предстоит выплатить материальный ущерб, причиненный владельцам поврежденных автомашин», — сообщили в ГИБДД.