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07:25 (мск), источник: Om1.ru

Возле «Арены Омск» произошла жесткая авария трех иномарок

Автомобили разбиты всмятку: пострадали 5 человек.

Серьезная авария произошла вчера, 16 апреля, поздним вечером. Автомобиль Lexus врезался в Toyota и Daewoo, превратив машины в груду металла. ДТП произошло на улице Лукашевича рядом с «Ареной Омск».

Сообщение в дежурный отдел полиции поступило около 22:30. На место аварии незамедлительно выехали оперативно-следственная группа, правоохранители вызвали бригаду «скорой помощи».

Как было предварительно установлено сотрудниками полиции, «Лексус» мчался по Лукашевича в сторону улицы Степанца, но выехал на встречную полосу. На полном ходу дорогая иномарка влетела в «Тойоту» и «Дэу», отчего машины разлетелись в разные стороны. Один из автомобилей от столкновения перевернулся и «лег» на крышу.

От сильного удара автомобили превратились в груду металла, восстановить их вряд ли удастся. Особенно сильно повредился «Лексус»: по словам очевидцев, машину смяло настолько, что спасателям МЧС пришлось разрезать переднюю часть автомобиля, чтобы достать водителя, которого зажало.

К счастью, авария обошлась без жертв, однако в жестком ДТП все же пострадали 5 человек. Водителей всех трех автомобилей и еще двух пассажиров с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

Очевидцы сообщают, что водитель «Лексуса» был пьян, однако официальной информации по этому поводу пока нет.

Фотографии и видео аварии появились в пабликах «ЧП Омск», «Аварийный Омск», «REGIK55», «Омск ВК». Видео можно посмотреть, перейдя по этой ссылке (Осторожно, присутствует ненормативная лексика, 18+).

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