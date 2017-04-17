В Челябинске задержали водителя, который повредил 11 машин
В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который повредил 11 машин.
В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который повредил 11 машин.
Как сообщили Накануне.RU в УМВД региона, 16 апреля водитель автомашины «Хундай Солярис» совершил во дворах дома 36 по улице 40 лет Победы и дома 36 по улице Чичерина наезд на стоящие во дворах автомашины, после чего скрылся.
Выехав на улицу 250 лет Челябинску в районе дома 21 водитель столкнулся с еще несколькими движущимися машинами и попытался уехать.
31-летний шофер был задержан. Как выяснилось, ранее он был отстранен от управления транспортным средством.
Злоумышленник отказался проходить медицинское освидетельствование.
Водителю предстоит компенсировать причиненный ущерб автовладельцам.
По факту ДТП проводится проверка.