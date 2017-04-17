Хабаровский таможенный инспектор украл 500 литров бензина

Три года назад в течение 8 месяцев он указывал в путевом листе значительный расход топлива на своем служебном авто. «Излишек» инспектор сливал в свои «закрома», и за все время украл около 500 литров.

Мужчина получил 2 года условно с испытательным сроков в 2 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает ДВТП.

Михаил Грач.