Хабаровский таможенный инспектор украл 500 литров бензина
Инспектор хабаровской таможни условно осужден за воровство топлива, сообщает ИА «Дейта».
Инспектор хабаровской таможни условно осужден за воровство топлива, сообщает ИА «Дейта».
Три года назад в течение 8 месяцев он указывал в путевом листе значительный расход топлива на своем служебном авто. «Излишек» инспектор сливал в свои «закрома», и за все время украл около 500 литров.
Мужчина получил 2 года условно с испытательным сроков в 2 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает ДВТП.
Михаил Грач.