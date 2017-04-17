Водителя с наркотиками и без прав задержали в Красноярске

Сотрудники ГИБДД по Красноярскому краю задержали нетрезвого водителя с наркотиками в машине, сообщили в пресс-службе ведомства.

16 апреля при проверке документов сотрудники ДПС остановили автомобиль Nissan, за рулём которого находился водитель с признаками наркотического опьянения. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. При осмотре салона машины дорожные полицейские нашли сверток со шприцами, в котором находилось неизвестное вещество. В дальнейшем экспертиза показала, что это наркотики.

Выяснилось, что мужчина, находившийся за рулём, никогда не получал водительских прав. Водителя оштрафовали за езду без прав и отказ от медосвидетельствования. Кроме того в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков»).