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06:25 (мск), источник: АиФ Красноярск

Водителя с наркотиками и без прав задержали в Красноярске

Мужчина находился за рулём в состоянии наркотического опьянения.

Сотрудники ГИБДД по Красноярскому краю задержали нетрезвого водителя с наркотиками в машине, сообщили в пресс-службе ведомства.

16 апреля при проверке документов сотрудники ДПС остановили автомобиль Nissan, за рулём которого находился водитель с признаками наркотического опьянения. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. При осмотре салона машины дорожные полицейские нашли сверток со шприцами, в котором находилось неизвестное вещество. В дальнейшем экспертиза показала, что это наркотики.

Выяснилось, что мужчина, находившийся за рулём, никогда не получал водительских прав. Водителя оштрафовали за езду без прав и отказ от медосвидетельствования. Кроме того в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков»).

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