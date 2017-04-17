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08:05 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Смертельное ДТП произошло под Новосибирском

В тяжёлом состоянии один пассажир доставлен в больницу.

В результате сильного столкновения автолюбителей в Тогучинском районе умерло 2 человека.

«В воскресное утро на дороге “Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий” произошла авария между ВАЗ 2107 и Volkswagen. От удара машины улетели с дороги,» — сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ДТП погибло двое — водитель и пассажир «Жигулей». Ещё один пассажир с тяжёлыми травмами госпитализирован в больницу. О состоянии второго водителя пока не известно. Обстоятельства трагедии выясняют сотрудники ГИБДД.

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