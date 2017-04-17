Смертельное ДТП произошло под Новосибирском
В тяжёлом состоянии один пассажир доставлен в больницу.
В тяжёлом состоянии один пассажир доставлен в больницу.
В результате сильного столкновения автолюбителей в Тогучинском районе умерло 2 человека.
«В воскресное утро на дороге “Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий” произошла авария между ВАЗ 2107 и Volkswagen. От удара машины улетели с дороги,» — сообщили в
В ДТП погибло двое — водитель и пассажир «Жигулей». Ещё один пассажир с тяжёлыми травмами госпитализирован в больницу. О состоянии второго водителя пока не известно. Обстоятельства трагедии выясняют сотрудники ГИБДД.