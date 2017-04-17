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08:03 (мск), источник: АиФ Омск

Из-за сильного ветра в Омске произошло несколько обрушений

Хотя штормового предупреждения не объявили, ветер сдувал с ног.

В воскресный день в Омске были неблагоприятные погодные условия: с ночи шёл дождь, который к обеду прекратился, зато подул сильный ветер.

В соцсетях омичи выложили несколько постов с сообщениями о ЧП. Так, на ул. Жукова встали трамваи из-за свалившегося на рельсы билборда. В старом Кировске у крупного магазина за землю повалило бетонный столб.

В комментариях отмечается, что на этом доме летом «на скорую руку» ремонтировали крышу. Видимо, поэтому её и снесло.

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