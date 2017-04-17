Из-за сильного ветра в Омске произошло несколько обрушений
Хотя штормового предупреждения не объявили, ветер сдувал с ног.
Хотя штормового предупреждения не объявили, ветер сдувал с ног.
В воскресный день в Омске были неблагоприятные погодные условия: с ночи шёл дождь, который к обеду прекратился, зато подул сильный ветер.
В соцсетях омичи выложили несколько постов с сообщениями о ЧП. Так, на ул. Жукова встали трамваи
В комментариях отмечается, что на этом доме летом «на скорую руку» ремонтировали крышу. Видимо, поэтому её и снесло.