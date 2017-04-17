Паводок разрушил участок республиканской трассы Петропавловск — Жезказган
В прошлом году этот участок также был разрушен талыми водами.
В прошлом году этот участок также был разрушен талыми водами.
В Северном Казахстане паводок разрушил дорогу на республиканской трассе Петропавловск — Жезказган.
Движение по трассе закрыто. Об этом ДЧС области уведомил
В социальных сетях появилась видеозапись, сделанная жителями района имени Габидена Мусрепова. Находящаяся на территории района часть республиканской трассы Петропавловск — Жезказган разрушается талыми водами, поток воды очень сильный.
В прошлом году этот участок республиканской трассы также был разрушен талыми водами, в этом году история повторяется.