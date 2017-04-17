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06:47 (мск), источник: Informburo.kz

Паводок разрушил участок республиканской трассы Петропавловск — Жезказган

В прошлом году этот участок также был разрушен талыми водами.

Источник: Informburo.kz

В Северном Казахстане паводок разрушил дорогу на республиканской трассе Петропавловск — Жезказган.

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Движение по трассе закрыто. Об этом ДЧС области уведомил SMS-рассылкой.

В социальных сетях появилась видеозапись, сделанная жителями района имени Габидена Мусрепова. Находящаяся на территории района часть республиканской трассы Петропавловск — Жезказган разрушается талыми водами, поток воды очень сильный.

В прошлом году этот участок республиканской трассы также был разрушен талыми водами, в этом году история повторяется.

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