Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Турчинов признался в развязывании войны на Украине
Взрыв ракеты в американской Москве: названо число пострадавших
Ученые обнаружили под Марианской впадиной нечто удивительное
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
Трамп сравнил силы России и США
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10Уйгурская проблема Китая
12США нанесли ракетный удар по Сирии
08:01 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске на улице Заозёрной сгорели три дома

Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние строения.

Накануне днём в Советском округе Омска на ул. Заозёрной загорелся частный дом. По сообщениям очевидцев, перед этим они слышали хлопок, похожий на взрыв, предположительного, газового баллона.

Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на соседние строения, и ещё два дома сгорели дотла. В комментариях пользователи предлагают собрать деньги пострадавшим, ведь люди не успели ничего спасти.

Между тем в ГУ МЧС по Омской области сообщили, что 16 апреля в 15.35 поступило сообщение о возгорании трёх частных жилых домов в Советском округе города Омска.

На место происшествия выезжали 8 пожарных автомобилей и 43 человека личного состава. Работало шесть звеньев газодымозащитной службы. Время ликвидации пожара составило 2 часа 57 минут.

По сведениям МЧС, первый дом двухэтажный, в котором первый этаж был шлаколитым, второй кирпичным. Второй дом одноэтажный, шлаколитой. Третий дом двухэтажный, внизу каркасно-насыпной, 2 этаж из бруса.

К дому пристроен дощатый гараж, в котором находился автомобиль «Мерседес».

На момент прибытия пожарных открытым огнём горели все три жилых дома, существовала угроза распространения огня на рядом стоящие дома.

В результате пожара в первых домах повреждена кровля, внутренняя отделка дома, домашнее имущество, третий дом разобран на площади 110 кв. м, гараж на площади 8 кв. м.

Пожарные спасли материальные ценности и автомобиль на сумму 5 000 000 руб.

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Среди жертв ангарского маньяка Попкова был мужчина – СКР
СМИ: США намерены отправить три авианосца к берегам Южной Кореи
Пенс заявил, что терпению США в отношении КНДР пришел конец
Эрдоган намерен поднять тему возвращения смертной казни в Турции
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
«Ъ»: ПДД могут изменить в пользу мотоциклистов
ОП намерена защитить музеи и театры от скандальных акций
Роспотребнадзор отметил спад потребления алкоголя и табака в РФ
Спорт
ХК СКА завоевал второй Кубок Гагарина, обыграв «Магнитку» Хоккеисты СКА одержали победу над «Магниткой» в пятой игре финала плей-офф КХЛ, состоявшейся в воскресенье в Магнитогорске
Авто
От «Волги» до Ferrari: какими машинами владеют чиновники В Кремле для личного пользования чиновники выбирают продукцию немецкого автопрома, в правительстве в приоритете отечественные модели
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь