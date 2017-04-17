В Омске на улице Заозёрной сгорели три дома

Накануне днём в Советском округе Омска на ул. Заозёрной загорелся частный дом. По сообщениям очевидцев, перед этим они слышали хлопок, похожий на взрыв, предположительного, газового баллона.

Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на соседние строения, и ещё два дома сгорели дотла. В комментариях пользователи предлагают собрать деньги пострадавшим, ведь люди не успели ничего спасти.

Между тем в ГУ МЧС по Омской области сообщили, что 16 апреля в 15.35 поступило сообщение о возгорании трёх частных жилых домов в Советском округе города Омска.

На место происшествия выезжали 8 пожарных автомобилей и 43 человека личного состава. Работало шесть звеньев газодымозащитной службы. Время ликвидации пожара составило 2 часа 57 минут.

По сведениям МЧС, первый дом двухэтажный, в котором первый этаж был шлаколитым, второй кирпичным. Второй дом одноэтажный, шлаколитой. Третий дом двухэтажный, внизу каркасно-насыпной, 2 этаж из бруса.

К дому пристроен дощатый гараж, в котором находился автомобиль «Мерседес».

На момент прибытия пожарных открытым огнём горели все три жилых дома, существовала угроза распространения огня на рядом стоящие дома.

В результате пожара в первых домах повреждена кровля, внутренняя отделка дома, домашнее имущество, третий дом разобран на площади 110 кв. м, гараж на площади 8 кв. м.

Пожарные спасли материальные ценности и автомобиль на сумму 5 000 000 руб.

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.