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09:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

ВСУ зафиксировали 22 обстрела своих позиций в Донбассе за сутки

По информации пресс-центра штаба АТО, на Приморском направлении огнем минометов калибра 120-миллиметров и 82-миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал морских пехотинцев вблизи Павлополя.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. ВСУ зафиксировали 22 обстрелов своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

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«На Приморском направлении огнем минометов калибра 120-миллиметров и 82-миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал морских пехотинцев вблизи Павлополя», — говорится в сообщении.

Также в сообщении пресс-службы говорится, что под огнем оказались населенные пункты Широкино, Гнутово, Лебединское и другие.

Жертвами конфликта на Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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