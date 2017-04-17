Пожарные вскрыли дверь, чтобы спасти квартиру в отсутствие хозяина

Очевидцы заметили пламя на балконе в одной из квартир по улице Крупской, что на Левом берегу Омска.

По прибытии огнеборцев выяснилось, что хозяина квартиры нет дома. Спасатели приняли оперативное решение: в присутствии понятых и участкового вскрыли дверь с помощью бензореза и попали в помещение, чтобы ликвидировать очаг возгорания.

После тушения квартиру опечатали. Предполагаемая причина — непотушенный окурок с верхних этажей. Попав на балкон, он спровоцировал возгорание.