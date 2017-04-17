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07:57 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге на Уральской сгорела иномарка

Жильцы дома чудом спасли свои автомобили от огня.

Автомобиль «Форд Фокус» сгорел минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Уральской, сообщили «АиФ-Урал» 17 апреля в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар увидел один из жильцов дома. Он и поднял шум. Тушить автомобиль сбежались жители квартир. Они своими силами откатили автомобили, которые были припаркованы около горящей иномарки. Это спасло другие машины.

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 9 человек личного состава. Огонь уничтожил багажник, бампер, повредил фары, но не задел моторный отсек. Владелец автомобиля уверен, что машину подожгли.

В последние месяцы в Екатеринбурге регулярно горят автомобили. Редкая ночь обходится без поджога. Полиция разыскивает пироманов. Буквально на днях группа подростков подожгла дорогую иномарку «Ауди А8» во дворе дома на улице Викулова в Екатеринбурге.

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