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09:12 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

На территории одного из заводов в Киеве горели склады

Согласно сообщению ГСЧС, возгорание произошло в двухэтажном кирпичном складском здании размером 30×100 м, в которой хранились кровельные материалы. В результате пожара никто не пострадал.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Пожар произошел на территории одного из столичных заводов по улице Стройиндустрии, 7 на минувших выходных, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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«Прибыв к месту происшествия, пожарные установили, что возгорание произошло в двухэтажном кирпичном складском здании размером 30×100 м, в которой хранились кровельные материалы (битумная черепица, ондулин, рубероид и другие) на чердачном этаже площадью 250 кв. м, с распространением огня на кровлю на площади 100 кв. м», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 52 человека личного состава подразделений столичного главка ГСЧС и 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. В результате инцидента никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее в Киеве произошел пожар на Совских ставках.

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