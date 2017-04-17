Автобус с детьми смыло с дороги в Акмолинской области
На видео в интернете видно, что потоки воды достигают уровня окон автобуса, люди пытаются вызволить находящихся внутри пассажиров.
На видео в интернете видно, что потоки воды достигают уровня окон автобуса, люди пытаются вызволить находящихся внутри пассажиров.
АСТАНА, 17 апр — Sputnik. В Акмолинской области автобус со школьниками съехал с дороги
Ранее в воскресенье в казахском сегменте Сети вечером появилось видео, очевидцев инцидента на котором видно как через дорогу переливаются бурным потоком талые воды. На записи виден съехавший в кювет автобус, в котором находились дети.
Как удалось выяснить, инцидент произошел 16 апреля в Сандыктауском районе на автодороге Атбасар — Кокшетау между селами Балкашино и Максимовка.
«Автобус марки “ПАЗ” выехал из города Державинска с 10 детьми в сопровождении учителей на мероприятие в Кокшетау. На дороге автобус съехал
Как отметили в полиции, по данному факту проводится проверка.