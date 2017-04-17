В Копейске в бассейне известной бани утонул четырёхлетний малыш

Трагедия на воде произошла в Копейске на территории банного комплекса. Здесь утонул ребёнок, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на собственный источник.

Происшествие случилось в воскресенье, 16 апреля, в 14:45. Ребёнок, отдыхавший с семьёй, на какое-то время остался без внимания взрослых и утонул. Обстоятельства устанавливаются.

19 апреля малышу должно было исполниться четыре года.

В самом заведении пока не дают никаких конкретных комментариев. «Та смена, которая дежурила вчера, сейчас уже ушла, я никакой информацией не располагаю», — сказал администратор корреспонденту «АиФ-Челябинск».