В Башкирии столкнулись ВАЗ-2105 и «Нива»: погибли два человека
Пятилетнего ребенка и 92-летнюю бабушку госпитализировали.
Пятилетнего ребенка и 92-летнюю бабушку госпитализировали.
Смертельное ДТП произошло днем в минувшее воскресенье, 16 апреля, в Чекмагушевском районе республики. На 75 километре трассы
Предварительно установлено, что, поворачивая со второстепенной дороги, 64-летний житель водитель «пятерки» не уступил дорогу «Ниве», у которой было преимущество.
Водитель и 51-летний пассажир «классики» скончались на месте аварии. чудом выжившую 92-летнюю бабушку умчали на скорой в реанимацию.
32-летнего водителя «Нивы» и его 5-летнего сына также госпитализировали.
За минувшие сутки в республике произошло шесть ДТП, два человека погибли, восемь получили травмы, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по РБ.