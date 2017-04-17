В Башкирии столкнулись ВАЗ-2105 и «Нива»: погибли два человека

Смертельное ДТП произошло днем в минувшее воскресенье, 16 апреля, в Чекмагушевском районе республики. На 75 километре трассы Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы столкнулись вазовская «пятерка» и «Нива».

Предварительно установлено, что, поворачивая со второстепенной дороги, 64-летний житель водитель «пятерки» не уступил дорогу «Ниве», у которой было преимущество.

Водитель и 51-летний пассажир «классики» скончались на месте аварии. чудом выжившую 92-летнюю бабушку умчали на скорой в реанимацию.

32-летнего водителя «Нивы» и его 5-летнего сына также госпитализировали.

За минувшие сутки в республике произошло шесть ДТП, два человека погибли, восемь получили травмы, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по РБ.