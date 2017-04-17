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07:55 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Днепре дорога после ремонта покрылась ямами

Местные жители сетуют на то, что на улице Новокрымской, где не так давно был уложен новый асфальт, снова появились ямы, которые по размеру стали больше, чем были до ремонта.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Недавно отремонтированные дороги в Днепре вновь покрылись ямами, сообщают местные СМИ.

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Как пишут пользователи социальных сетей, в частности провалился асфальт на улице Новокрымской.

Ямы в асфальте в Днепре.

Ранее сообщалось, что мусоровоз провалился под асфальт в спальном районе Николаева.

Также сообщалось об обрушении части Шулявского моста в столице.

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