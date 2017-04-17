Режим ЧС ввели в национальном парке в Хабаровском крае

Хабаровск, 17 апреля, AmurMedia.

Приказом директора ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимира Андронова с 14 апреля 2017 года введен режим ЧС на территории национального парка «Анюйский». Мера вынужденная. Череда возникающих раз за разом очагов возгорания иным способом не решить. Ограничение движения по дорогам, прекращение доступа на территорию нацпарка, строгий контроль -единственная мера борьбы с новыми пожарами, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт «Заповедное Приамурье».

В нацпарке в апреле возникло несколько возгораний. 12 апреля был потушен пожар на площади 56 га. Справиться с пожаром удалось собственными силами. Но пожароопасная обстановка не разрядилась. 13 апреля в Гассинском лесничестве, в районе п. Дубовый Мыс обнаружен новый. Для тушения были задействованы 10 человек и 4 единицы техники. 14 апреля обнаружено еще два очага пожара на территории национального парка. На ликвидации огня задействовано 16 человек, 8 единицы техники, в том числе вездеход и квадроциклы. Это первый опыт применения квадроциклов при тушении огня на территории национального парка «Анюйский».

Поскольку пожары происходят на границе национального парка и земель лесного фонда, на ликвидации огня работают еще и сотрудники авиалесоохраны и лесхозов.

«Горит пока сухой и высокий травостой, не затрагивающий собственно лесные угодья нацпарка. Но это все равно мало успокаивает: горят птичьи гнезда, погибают лягушки и другие обитатели марей и низинных экотонов. Главная беда в том, что все случаи возгорания в нацпарке так или иначе связаны с дорогой, а значит возможный источник — банальный окурок, летящий из окна автомобиля: время его затухания продолжительное и его хватает, чтобы сухая трава загорелась. День ото дня становится теплее и суше и сдержать огонь на подступе к лесу становится все труднее. Поэтому придется отказаться пока от выездов на природу, т.к. любая искра, маленький костер, брошенный окурок могут стать источником большой беды», — сообщается на сайте «Заповедное Приамурье».