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08:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Верхней Пышме пропала молодая мать

Ее могли похитить.

Источник: УралИнформБюро

В Верхней Пышме пропала 30-летняя Ирина Вахрушева. Вечером 15 апреля 2017 года женщина вышла из дома по адресу Уральских Рабочих, 43. Она должна была отправиться в гости к своей подруге на Машиностроителей. Однако до знакомой свердловчанка так и не дошла.

Родственники организовали группу «ВКонтакте» по поиску Ирины Вахрушевой. Супруг предполагает, что ее могли похитить. Раньше женщина никогда не уходила из дома.

Как пишут местные жители в соцсетях, около дома № 46А была найдена сумка пропавшей, передает «Уралинформбюро».

Ирина Вахрушева работает секретарем. Дома ее ждет 5-летний сын.

Приметы исчезнувшей: рост 169 сантиметров, зеленые глаза, светлые волосы до плеч. На ней были синие джинсы, черная куртка с капюшоном, черные ботинки.

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