В Верхней Пышме пропала молодая мать
Ее могли похитить.
Ее могли похитить.
В Верхней Пышме пропала 30-летняя Ирина Вахрушева. Вечером 15 апреля 2017 года женщина вышла из дома по адресу Уральских Рабочих, 43. Она должна была отправиться в гости к своей подруге на Машиностроителей. Однако до знакомой свердловчанка так и не дошла.
Родственники организовали группу «ВКонтакте» по поиску Ирины Вахрушевой. Супруг предполагает, что ее могли похитить. Раньше женщина никогда не уходила из дома.
Как пишут местные жители в соцсетях, около дома № 46А была найдена сумка пропавшей, передает «Уралинформбюро».
Ирина Вахрушева работает секретарем. Дома ее ждет 5-летний сын.
Приметы исчезнувшей: рост 169 сантиметров, зеленые глаза, светлые волосы до плеч. На ней были синие джинсы, черная куртка с капюшоном, черные ботинки.