Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Турчинов признался в развязывании войны на Украине
Организатор «Евровидения» прокомментировал отказ РФ от конкурса
Глюк’oZa готовится к рождению третьего ребенка
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
Трамп сравнил силы России и США
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
16Мир встретил Пасху
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
08:32 (мск), источник: Интерфакс

Экс-главбух свердловской школы получила условный срок за махинации с зарплатой на 1 млн рублей

Екатеринбург. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Суд в Свердловской области вынес приговор бывшему главному бухгалтеру Слободо-Туринской школы N2 Светлане Субботиной, которая перевела деньги на карты работникам школы, а затем попросила вернуть их ей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник.

Установлено, что с февраля по декабрь 2014 года С. Субботина была главным бухгалтером школы и внесла в платежные поручения, предназначенные для выплаты заработной платы работникам школы, большие суммы. Таким образом, она более чем на 1 млн рублей завысила необходимую для выплаты зарплаты сумму, говорится в сообщении.

После зачисления денег на счета нескольких работников школы С. Субботина обманула их, сказав, что деньги, которые превышают их зарплату, нужно вернуть для внесения в кассу школы. Излишне начисления сотрудники в полном объеме передали главбуху.

Суд признал С. Субботину виновной по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил ее к четырем годам условно с испытательным сроком на три года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тариф "Платона" будет повышен на 25% с 15 апреля
СМИ: США намерены отправить три авианосца к берегам Южной Кореи
Пенс заявил, что терпению США в отношении КНДР пришел конец
Эрдоган намерен поднять тему возвращения смертной казни в Турции
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
СМИ узнали о готовящихся изменениях в ПДД для мотоциклистов
ОП намерена защитить музеи и театры от скандальных акций
Роспотребнадзор отметил спад потребления алкоголя и табака в РФ
Спорт
ХК СКА завоевал второй Кубок Гагарина, обыграв «Магнитку» Хоккеисты СКА одержали победу над «Магниткой» в пятой игре финала плей-офф КХЛ, состоявшейся в воскресенье в Магнитогорске
Авто
От «Волги» до Ferrari: какими машинами владеют чиновники В Кремле для личного пользования чиновники выбирают продукцию немецкого автопрома, в правительстве в приоритете отечественные модели
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Риелторы рассказали о самой дорогой квартире Москвы
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь