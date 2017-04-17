Экс-главбух свердловской школы получила условный срок за махинации с зарплатой на 1 млн рублей

Установлено, что с февраля по декабрь 2014 года С. Субботина была главным бухгалтером школы и внесла в платежные поручения, предназначенные для выплаты заработной платы работникам школы, большие суммы. Таким образом, она более чем на 1 млн рублей завысила необходимую для выплаты зарплаты сумму, говорится в сообщении.

После зачисления денег на счета нескольких работников школы С. Субботина обманула их, сказав, что деньги, которые превышают их зарплату, нужно вернуть для внесения в кассу школы. Излишне начисления сотрудники в полном объеме передали главбуху.

Суд признал С. Субботину виновной по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил ее к четырем годам условно с испытательным сроком на три года.