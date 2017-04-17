Экс-омбудсмена Алексея Севастьянова арестовали за неповиновение полиции

«Арестовали на 7 суток. Дело явно заказное. Будем обжаловать. Столько нарушений я давно не встречал. Даже протокола под копирку составили и дописали его. Ну и много чего еще, — написал экс-омбудсмен на своей странице в Фэйсбук.

Севастьянова доставили в полицию, когда он пытался помешать демонтажу автостоянки. Суд признал его виновным в совершении правонарушения по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Ему назначен административный арест на семь суток.