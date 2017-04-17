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08:34 (мск), источник: Nakanune.ru

Экс-омбудсмена Алексея Севастьянова арестовали за неповиновение полиции

Бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова арестовали на семь суток за неповиновение полиции.

«Арестовали на 7 суток. Дело явно заказное. Будем обжаловать. Столько нарушений я давно не встречал. Даже протокола под копирку составили и дописали его. Ну и много чего еще, — написал экс-омбудсмен на своей странице в Фэйсбук.

Севастьянова доставили в полицию, когда он пытался помешать демонтажу автостоянки. Суд признал его виновным в совершении правонарушения по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Ему назначен административный арест на семь суток.

Как уже сообщало Накануне.RU, в феврале в отношении экс-омбудсмена было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями в партии «Родина». По версии следствия, в 2016 году Севастьянов, зная, что на счетах регионального отделения партии нет денег, и нарушая требования нормативных документов о необходимости согласования гражданско-правовых договоров на сумму более 100 тыс. руб., единолично принял решение о заключении договоров по изготовлению и размещению рекламных материалов на сумму свыше 5 млн руб.

Сам Севастьянов считает, что возбуждение уголовного дела в отношении него незаконно, а само обвинение абсурдно.

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