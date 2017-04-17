Экс-омбудсмена Алексея Севастьянова арестовали за неповиновение полиции
Бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова арестовали на семь суток за неповиновение полиции.
Бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова арестовали на семь суток за неповиновение полиции.
«Арестовали на 7 суток. Дело явно заказное. Будем обжаловать. Столько нарушений я давно не встречал. Даже протокола под копирку составили и дописали его. Ну и много чего еще, — написал
Севастьянова доставили в полицию, когда он пытался помешать демонтажу автостоянки. Суд признал его виновным в совершении правонарушения по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Ему назначен административный арест на семь суток.
Как уже сообщало Накануне.RU, в феврале в отношении
Сам Севастьянов считает, что возбуждение уголовного дела в отношении него незаконно, а само обвинение абсурдно.