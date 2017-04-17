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08:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Клещи покусали свыше 150-ти жителей Иркутской области

Укусы зарегистрированы в Черемхово, Свирске, Иркутске и других районах Приангарья.

Источник: IrkutskMedia.ru

151 обращение по поводу присасывания клещей зарегистрировали в Иркутской области с начала эпидемического сезона, из них 41 — дети. Укусы зарегистрированы в Черемхове, Свирске, Иркутске, Иркутском, Ольхонском районах и других районах региона. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области информирует, что благоприятные климатические условия способствуют активизации насекомых, в том числе клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний.

«Ведомством организован мониторинг за инфекциями, передающимися клещами. Сформирован межведомственный план мероприятий по профилактике заболеваний, передающихся иксодовыми клещами на территории Иркутской области. Главам муниципальных образований направлены письма о ситуации и рекомендации о необходимых мероприятиях по профилактике клещевых инфекций», — отметили в ведомстве.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. В соответствии с санитарными правилами прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции. В целях профилактики других инфекций, передающихся клещами, необходимо не допускать присасывания клещей. Для этого нужно использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само— и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес. В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.

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