Накануне Пасхи в Новосибирске сгорела баня христиан-баптистов
Пожар произошел в частном секторе в Кировском районе Новосибирска накануне православного праздника Пасхи, по предварительным данным, никто не пострадал.
Пожар произошел в частном секторе в Кировском районе Новосибирска накануне православного праздника Пасхи, по предварительным данным, никто не пострадал.
Накануне Пасхи в Новосибирской области сгорела баня
По данным ГУ МЧС по НСО, пожар произошел в субботу, 15 апреля, в частном секторе Кировского района Новосибирска. О пожаре оперативно сообщили спасателям, они были на месте ЧП уже через несколько минут.
Огонь повредил стены бани, потолок и банные принадлежности. Никто не пострадал.
Очевидцы рассказали, что сгорела баня, принадлежащая церкви Евангельских