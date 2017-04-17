В сети появилось видео нападения на таксиста в Уфе

— Пацаны, нападение на водителя. Срочно! — передал по рации всем таксистам на линии один из водителей.

ЧП произошло вечером в минувшее воскресенье, 16 апреля. Около ресторана быстрого питания «Макдональдс» на проспекте Октября (недалеко от остановки «Юрюзань») двое молодых людей по неизвестной причине напали на таксиста на «Форде» и стали пинать легковушку. Затем парни открыли двери и надавали тумаков водителю.

Судя по кадрам, опубликованным в сообществе БашДТП, разъяренным парням удалось скрыться, однако таксист не остался в долгу и бросился в погоню.