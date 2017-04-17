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08:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В сети появилось видео нападения на таксиста в Уфе

Двое парней пинали машину и водителя.

— Пацаны, нападение на водителя. Срочно! — передал по рации всем таксистам на линии один из водителей.

ЧП произошло вечером в минувшее воскресенье, 16 апреля. Около ресторана быстрого питания «Макдональдс» на проспекте Октября (недалеко от остановки «Юрюзань») двое молодых людей по неизвестной причине напали на таксиста на «Форде» и стали пинать легковушку. Затем парни открыли двери и надавали тумаков водителю.

Судя по кадрам, опубликованным в сообществе БашДТП, разъяренным парням удалось скрыться, однако таксист не остался в долгу и бросился в погоню.

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