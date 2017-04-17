Подозреваемый в убийстве врача психбольницы задержан в Костанае

Автобус с детьми смыло с дороги в Акмолинской области

Сотрудники полиции 17 апреля задержали 40-летнего Руслана Гафарова в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

«Подозреваемого в совершении преступления задержали в одной из квартир Костаная. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Ранее он был объявлен полицией в розыск», — говорится в сообщении.

Тело Рашиды Сандыбаевой было обнаружено 20 февраля в своей квартире. Ранее сообщалось, что полиция задержала трех подозреваемых в убийстве бывшего главного врача Костанайской областной психиатрической больницы. В департаменте внутренних дел региона сообщили, что полицейским удалось выявить весь механизм, способы и мотивы совершения преступления.

Подозреваемый в убийстве Руслан ГафаровПозже стало известно, что подозреваемая в организации убийства обещала исполнителю 20 тысяч долларов.