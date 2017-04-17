В Красноярском крае зарегистрировано уже 30 случаев присасывания клещей

С начала сезона в красноярском крае зарегистрировано 30 случаев присасывания клещей, в том числе 10 детей. Причем 15 случаев произошли только за одну неделю.

По данным Роспотребнадзора, в Красноярске за прошедшую неделю обратилось с присасыванием клещей 5 человек, в том числе 1 ребенок. Контакты населения с клещами регистрировались в Саянском районе (с. Абалаково), Минусинском районе (с. Жерлык), Шушенском районе (п. Сизая, с. Коптырево, с. Шарып), Ермаковском районе (с. Ермаковское), в Емельяновском районе (п. Солонцы), г. Красноярске (микрорайон «Зеленая Роща» — парк Космонавтов, ст. Енисей, кладбище Бадалык), окрестностях заповедника «Столбы».

Напомним, что при посещении окрестностей города и дачных участков не стоит забывать о мерах личной профилактики: посещение лесных территорий в одежде, препятствующей проникновению клещей к кожным покровам; регулярные осмотры для своевременного обнаружения ползающих клещей; обращение за медицинской помощью в случае присасывания клещей, а также использование противоклещевых препаратов для нанесения на одежду.