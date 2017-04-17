Чрезвычайную ситуацию объявили в Карагандинской области

В трех районах Карагандинской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Автобус с детьми смыло с дороги в Акмолинской области

«В связи с тем что из-за паводка была нарушена жизнедеятельность отдельных населенных пунктов Бухар-Жырауского, Каркаралинского и Абайского районов, акимы этих районов приняли решение об объявлении ЧС природного характера местного масштаба», — говорится в распространенном сообщении.

По официальным данным, в настоящее время подтоплены жилые дома и дворовые территории в семи населенных пунктах: поселке Сарытобе, селах Чкалово, Садовое, Андрейниковка, Кызылжар, Красная Поляна, Карамурын.

Сильнее всего паводковые воды залили Чкалово и Садовое, где на сегодняшний день подтоплены 49 и 42 дома соответственно. Эвакуированы 137 жителей села Чкалово и все жители села Садовое — 308 человек. По данным пресс-службы областного акимата, в трех населенных пунктах — селах Карагайлы и Кайракты, отделение.

«Первое мая» сельского округа Тузды — остается угроза подтопления. В селе Шопа вода, поднявшаяся в реке Шерубай-Нура, перелилась через дорогу и отрезала транспортное сообщение с населенным пунктом. В области размыты восемь участков автомобильных дорог. Из-за перелива закрыто движение на участке Караганда — Каркаралинск для всех видов транспорта.