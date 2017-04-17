Чрезвычайную ситуацию объявили в Карагандинской области
В трех районах Карагандинской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
В трех районах Карагандинской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
В трех районах Карагандинской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
«В связи с тем что
По официальным данным, в настоящее время подтоплены жилые дома и дворовые территории в семи населенных пунктах: поселке Сарытобе, селах Чкалово, Садовое, Андрейниковка, Кызылжар, Красная Поляна, Карамурын.
Сильнее всего паводковые воды залили Чкалово и Садовое, где на сегодняшний день подтоплены 49 и 42 дома соответственно. Эвакуированы 137 жителей села Чкалово и все жители села Садовое — 308 человек. По данным
«Первое мая» сельского округа Тузды — остается угроза подтопления. В селе Шопа вода, поднявшаяся в реке