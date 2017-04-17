Три уральца захватили такси, чтобы попасть в Омск

Сегодня, 17 апреля, УМВД по Свердловской области сообщило о том, что направило в суд уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Молодой человек сядет на скамью подсудимых за то, что его друг очень хотел попасть в Омск.

История произошла в ночь на 14 ноября 2016 года. Обвиняемый и два его приятеля «соображали на троих» в селе Травянское Каменского района Свердловской области. Вдруг у одного из парней возникло страстное желание увидеть подругу. Девушка жила далеко — в посёлке Новгородцево Крутинского района Омской области. Но молодого человека не остановило ни расстояние, ни отсутствие денег на проезд.

Парни вызвали такси. Подъехал автомобиль Daewoo Nexia. Пассажиры попросили водителя открыть багажник для их дорожных сумок. Таксист склонился над багажником — и получил удар в затылок. Один из приятелей попытался оглушить водителя газовым ключом. Обвиняемый уселся за руль. Обмякшего таксиста приятели усадили на заднее сиденье. Иномарка двинулась вперёд. Когда водитель пришёл в себя, ему стали угрожать предметом, похожим на пистолет Макарова.

Автомобиль доехал до Каменска-Уральского. Обвиняемый забеспокоился, что машину может остановить ГИБДД. Всё же пьяного водителя издалека видно. А там и угон раскроется. Поэтому сельчанин велел таксисту пересесть на водительское место и ехать в Омск.

Иномарка выехала за пределы Свердловской области. Там таксисту удалось украдкой позвонить родным и рассказать, что он едет обратно и везёт криминальных пассажиров. Таксист повернул на Травянское. В Каменском районе машину остановила полиция, которой уже передали тревожный сигнал родственники таксиста.

Стражи порядка возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, в составе группы лиц по предварительному сговору, с угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия. Обвиняемому, как самому активному участнику преступления, грозит до 12 лет колонии. Двух его сообщников судят отдельно.