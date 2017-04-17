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09:08 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области сгорел жилой дом площадью 80 «квадратов»

МЧС сообщает о пострадавших.

Источник: Новости Воронежа

В 4:14 утра понедельника, 17 апреля, на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Оборонительной в Боброве. Прибывшие на место спасатели приступили к тушению горевшего жилого дома. Строение было размером восемь на десять метров.

«Есть пострадавшие», — отмечают в МЧС.

На месте возгорания работали два отделения пожарных и дознаватель отдела надзорной деятельности. Точная причина ЧП еще не установлена.

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