В Воронежской области сгорел жилой дом площадью 80 «квадратов»

В 4:14 утра понедельника, 17 апреля, на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Оборонительной в Боброве. Прибывшие на место спасатели приступили к тушению горевшего жилого дома. Строение было размером восемь на десять метров.

«Есть пострадавшие», — отмечают в МЧС.

На месте возгорания работали два отделения пожарных и дознаватель отдела надзорной деятельности. Точная причина ЧП еще не установлена.