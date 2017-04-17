За интернет-рассылку экстремистских постов арестован 21-летний павлодарец

По информации регионального департамента полиции, молодого человека задержали сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) с участием бойцов подразделения специального назначения ДВД области, а также совместно с ДКНБ по Павлодарской области.

«Задержанный посредством социальных сетей и интернет-мессенджеров пропагандировал идеи терроризма и религиозного экстремизма, а также хранил и распространял материалы указанного содержания, — сообщили в пресс-службе ДВД области.

По данному факту следственным подразделением ДВД области начато досудебное расследование. С санкции суда задержанный арестован на два месяца.

Напомним, ранее за совершение экстремистских преступлений в составе структурной ячейки РЭП «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» сотрудниками УБОП ДВД был задержан житель Павлодара Руслан Гинатуллин. В декабре прошлого года мужчину приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По выводам суда, мужчина сделал репост в соцсети «ВКонтакте» двух видеороликов враждебного содержания. Также отмечалось, что ранее молодой человек был наказан в административном порядке за репост и лайк под исламским видеороликом в социальной сети Facebook.