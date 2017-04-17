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09:08 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пьяный житель Прикамья угнал КамАЗ

Его приговорили к 2,5 годам колонии.

19-летний житель Прикамья осужден за угон КамАЗа. Как сообщает пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, транспортное средство он похитил, находясь в состоянии опьянения.

Преступление было совершено в январе текущего года. В полицию обратился 42-летний житель Елово, он сообщил, что у него угнали КамАЗ-4310.

Стражам порядка удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 19-летний молодой человек. Выяснилось, что в момент совершения преступления он был пьян. Юноша увидел чужое транспортное средство с открытыми дверьми, ключи находились в замке зажигания. Молодой человек сел за руль, однако забуксировал и заглох, проехав несколько метров. Оставив машину, угонщик скрылся.

Выяснилось, что молодой человек освободился из колонии всего три месяца назад. Он был судим за совершение шести эпизодов аналогичного преступления. В этот раз суд приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима.

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