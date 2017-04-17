В микрорайоне Железнодорожный неизвестный водитель сбил школьницу и скрылся

Как сообщает ГИБДД по Пермскому краю, 14 апреля в 19:05 часов в Дзержинском районе на перекрестке улиц Хабаровская и Ветлужская на регулируемом пешеходном переходе неустановленный автомобиль при повороте направо допустил наезд на пешехода, девочку 2008 года рождения. Школьница, по предварительным данным, переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.



Пострадавшей девочке была оказана разовая медицинская помощь. Водитель место ДТП оставил. Всех, кому что-либо известно по данному факту, просят обратиться в любое отделение полиции, либо позвонить по телефонам: 237−17−08 или «02».